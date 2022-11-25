Tekirdağ’da pitbull dehşeti! 10 yaşındaki çocuğu bacağından ısırdı | Video

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Tekirdağ’da sahibinin elinden fırlayan pitbull cinsi köpek, yoldan geçen 10 yaşındaki çocuğu bacağından ısırarak yaralanmasına neden oldu. Aile, köpek sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Köpeğin ısırması sonucu bacağından yaralanan Çılgın, çağrılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
"CANIMI ACITTI"
Olayla anını anlatan Sercan Baran, "Toptancıya bakmak için yoldan geçerken köpeği fark etmedim. Benim koştuğumu gördü diye sahibinin yanından fırlayarak bir anda bana saldırdı. Üstüme doğru atladı ve kalçamı tuttu. Ne kadar kendimden uzaklaştırmaya çalışsam da olmadı. Bacağımdan ısırdı ve canımı acıttı" diye konuştu.
"YASAKLI HAYVANI SOKAĞA ÇIKARIYORSAN TEDBİRİNİ ALACAKSIN"
Baba Hayrettin Çılgın, "Bu hayvan yasaklı bir hayvan zaten. Bunu sokakta gezdiriyorsan tasmasını, ağızlığını eksik etmeyeceksin, tedbirini alacaksın. Ben de hayvansever bir insanım kedileri, köpekleri severim ama bu olayın maddi ve manevi peşini bırakmayacağım. Gerekli şikayetimizi yaptık" dedi.