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Tekirdağ'da terör propagandasına operasyon: 4 gözaltı | Video

Tekirdağ'da terör propagandasına operasyon: 4 gözaltı | Video

02.08.2024 | 16:19

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 farklı adrese yapılan baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen Ş.E, T.S., İ.T., O.O., M.B. ve A.S. isimli 6 şüpheli belirlendi. Düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şahsın yakalama çalışmaları devam ediyor. 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
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