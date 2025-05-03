Tekirdağ'da yanan fabrikada art arda patlama sesi korkuttu | Video
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika yangında üst üste patlama sesleri duyuldu.
Fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında peş peşe patlama sesleri yükselirken, yükselen yoğun siyah dumanlar bölgeden kilometrelerce uzaktan görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor. Güvenlik gerekçesiyle bölgeye girişler durduruldu.
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