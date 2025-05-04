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Telefonla tehdit edip para istediler, ret cevabı alınca iş yerini kurşunladılar | Video

Telefonla tehdit edip para istediler, ret cevabı alınca iş yerini kurşunladılar | Video

04.05.2025 | 10:34

Bahçelievler'de bir oto tamirhanesini yurt dışı hat üzerinden telefonla arayarak tehdit eden kişiler, iş yeri sahiplerinden para istedi. İş yeri sahipleri şüphelilerin isteğine olumsuz yanıt verdikten bir süre sonra oto tamirhanesine silahlı saldırı düzenlendi.

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Olay, 30 Nisan'da saat 19.30 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yurt dışı hattı üzerinden kimliği belirsiz kişiler tarafından aranan oto tamirhanesinin sahibi, tehdit telefonları almaya başladı. İş yeri sahibinden para isteyen şüpheliler, olumsuz yanıt aldı. Bir süre sonra ise oto tamirhanesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler iş yerinde inceleme yaptı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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