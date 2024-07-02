Video Yaşam TEM’in Bolu geçişinde 2 yolcu otobüsü çarpıştı: 15 yaralı | Video
TEM’in Bolu geçişinde 2 yolcu otobüsü çarpıştı: 15 yaralı | Video

TEM’in Bolu geçişinde 2 yolcu otobüsü çarpıştı: 15 yaralı | Video

02.07.2024 | 08:39

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

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Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Gerede ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Rahmi B. idaresindeki Huzur Turizm'e ait yolcu otobüsüne, aynı istikamette seyreden Galip I. yönetimindeki Yeni Can Malatya firmasına ait yolcu otobüsü çarptı. Meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yeni Can Malatya firmasına ait otobüste sıkışarak yaralanan bir yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 15 kişi ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine trafik tek şeritten verildi. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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