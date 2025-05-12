Video Yaşam Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu! Diyarbakır'da halk bu kararı halayla kutladı | Video
Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu! Diyarbakır'da halk bu kararı halayla kutladı | Video

Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu! Diyarbakır'da halk bu kararı halayla kutladı | Video

12.05.2025 | 11:49

Terör örgütü PKK'nın resmen sona erdiği açıklandı. Kandil’deki elebaşları fesih kongresinin sonuç bildirgesini duyururken, Diyarbakır’da halk kararı halaylarla kutladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu! Diyarbakır’da halk bu kararı halayla kutladı | Video 12:19
Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu! Diyarbakır'da halk bu kararı halayla kutladı | Video 12.05.2025 | 11:49
Elazığ’da muhtarı yaralayan saldırganlar yakalandı | Video 00:54
Elazığ’da muhtarı yaralayan saldırganlar yakalandı | Video 12.05.2025 | 11:03
Sosyal medya fenomeninin kardeşini kaçıran şüpheliler yakalandı | Video 00:47
Sosyal medya fenomeninin kardeşini kaçıran şüpheliler yakalandı | Video 12.05.2025 | 10:36
Kaza sonrasında iki aile birbirine girdi | Video 01:56
Kaza sonrasında iki aile birbirine girdi | Video 12.05.2025 | 10:35
Esenyurt’ta kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 01:25
Esenyurt’ta kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 12.05.2025 | 10:35
Adana merkezli 23 ile de silah kaçakçılığı operasyonu: 21 tutuklama | Video 05:08
Adana merkezli 23 ile de silah kaçakçılığı operasyonu: 21 tutuklama | Video 12.05.2025 | 10:20
Van’da ‘Yasadışı Bahis’ operasyonu | Video 00:26
Van’da ‘Yasadışı Bahis’ operasyonu | Video 12.05.2025 | 09:52
Galatasaray formalı çocuğu sürüklediler Şaka savunması yaptılar | Video 00:09
Galatasaray formalı çocuğu sürüklediler "Şaka" savunması yaptılar | Video 12.05.2025 | 09:08
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı | Video 01:09
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı | Video 12.05.2025 | 09:08
İnfluencer’a özendim dedi: 11 bin lira ceza yedi | Video 02:36
"İnfluencer’a özendim" dedi: 11 bin lira ceza yedi | Video 12.05.2025 | 09:08
Büyükçekmece’de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı | Video 01:20
Büyükçekmece’de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı | Video 12.05.2025 | 08:43
Otoyolda önce refüje sonra bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı | Video 03:04
Otoyolda önce refüje sonra bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı | Video 12.05.2025 | 08:21
Alkollü otomobil sürücüsü motosiklete çarptı: 1’i ağır, 3 yaralı | Video 02:44
Alkollü otomobil sürücüsü motosiklete çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı | Video 12.05.2025 | 08:21
Milyoner’de albino hastası yarışmacı yaşadığı zorlukları böyle anlattı! 02:20
Milyoner'de albino hastası yarışmacı yaşadığı zorlukları böyle anlattı! 12.05.2025 | 02:26
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik o soru! 04:59
Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik o soru! 12.05.2025 | 02:24
Vale teslim aldığı lüks klasik araçla böyle kaza yaptı | Video 00:48
Vale teslim aldığı lüks klasik araçla böyle kaza yaptı | Video 11.05.2025 | 14:25
Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında | Video 00:47
Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında | Video 11.05.2025 | 13:35
Sultangazi’de hırsızların yakalandıkları anları taksinin araç kamerası görüntüledi | Video 07:28
Sultangazi'de hırsızların yakalandıkları anları taksinin araç kamerası görüntüledi | Video 11.05.2025 | 12:24
Anneler Günü hediyesi ’gökten’ indi: Bahçesine göktaşı olduğu düşünülen cisim düştü | Video 04:01
Anneler Günü hediyesi 'gökten' indi: Bahçesine göktaşı olduğu düşünülen cisim düştü | Video 11.05.2025 | 12:23
Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazasında ölen Ebru Heper’in cenazesi Adli Tıp’tan alındı | Video 01:34
Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında ölen Ebru Heper’in cenazesi Adli Tıp’tan alındı | Video 11.05.2025 | 11:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY