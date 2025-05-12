Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu! Diyarbakır'da halk bu kararı halayla kutladı | Video
Terör örgütü PKK'nın resmen sona erdiği açıklandı. Kandil’deki elebaşları fesih kongresinin sonuç bildirgesini duyururken, Diyarbakır’da halk kararı halaylarla kutladı.
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