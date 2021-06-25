Video Yaşam THY pilotunun sır ölümünde acılı baba konuştu! Oğlunun alkollü olduğu iddialarını yalanladı | Video

THY pilotunun sır ölümünde acılı baba konuştu! Oğlunun alkollü olduğu iddialarını yalanladı | Video

THY pilotunun sır ölümünde acılı baba konuştu! Oğlunun alkollü olduğu iddialarını yalanladı | Video
25.06.2021 | 21:18

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İstanbul Beyoğlu'nda oturduğu evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) filosunda yardımcı pilot olarak görev yapan 32 yaşındaki Kutay Bayraktar memleketi Çanakkale’de son yolculuğuna uğurlandı. Genç pilotun ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken oğlunu toprağa veren acılı baba, oğlunun alkollü olmasının imkansız olduğunu söyledi.

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