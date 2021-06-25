THY pilotunun sır ölümünde acılı baba konuştu! Oğlunun alkollü olduğu iddialarını yalanladı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:10
Beykoz'da yayanın iki araç arasında kaldığı feci kaza kamerada | Video 25.06.2021 | 21:38
04:52
04:30
00:30
00:50
Türkiye'de aşılama ne durumda? | Video 25.06.2021 | 18:55
00:49
Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü | Video 25.06.2021 | 18:48
03:05
Aşı 'Delta' varyantına karşı etkili mi? | Video 25.06.2021 | 18:41
02:01
THY pilotu balkondan düşerek hayatını kaybetti! | Video 25.06.2021 | 18:28
01:23
İstanbul’un göbeğindeki silahlı kavga kamerada | Video 25.06.2021 | 17:58
05:42
08:16
01:56
Silivri'de dolu yağışı | Video 25.06.2021 | 15:49
00:17
08:42
Dev projeler hizmete açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar 25.06.2021 | 15:35
01:06
Bomba gibi patlayan kamyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.06.2021 | 15:23
02:51
Muğla'da bulunan adı Kur'an-ı Kerim'de geçen Ebabil kuşları kamerada! 25.06.2021 | 15:00
00:57
Hülya Avşar denizde şov yaptı, sosyal medya sallandı | Video 25.06.2021 | 14:46
01:03
ATM’lerin önünde fark edildi! Paraları çekerken takibe aldılar! 25.06.2021 | 14:46
01:03
Yasa dışı bahisten kazandığı paraları ATM’den çekerken yakalandı | Video 25.06.2021 | 14:31
İstanbul Beyoğlu'nda oturduğu evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) filosunda yardımcı pilot olarak görev yapan 32 yaşındaki Kutay Bayraktar memleketi Çanakkale’de son yolculuğuna uğurlandı. Genç pilotun ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken oğlunu toprağa veren acılı baba, oğlunun alkollü olmasının imkansız olduğunu söyledi.