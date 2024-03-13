Video Yaşam Tokat’ta feci kaza: Otomobil takla atarak metrelerce öteye böyle uçtu | Video
Tokat’ta feci kaza: Otomobil takla atarak metrelerce öteye böyle uçtu | Video

Tokat’ta feci kaza: Otomobil takla atarak metrelerce öteye böyle uçtu | Video

13.03.2024 | 11:35

Tokat’ta meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün gece Tokat’ın Erbaa İlçesine bağlı Kale Köyü ve Karayaka Kasabasının birbirine bağlayan yolda meydana geldi.

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Edinilen bilgilere göre, R.U.'un kullandığı 55 AVB 55 plakalı otomobil seyir halinde iken sürücünün kontrolünden çıkıp takla atarak tarlaya uçtu. Kaza sonrası araç sürücüsü R.U. ve araçta bulunan P.G., S.Ö., Ö.Ö. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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