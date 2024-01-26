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Tokat’ta kar altındaki mendereslerde mest eden görüntüler | Video

Tokat’ta kar altındaki mendereslerde mest eden görüntüler | Video

26.01.2024 | 10:54

Tokat ile Ordu’nun sınırında yer alan Perşembe Yaylası’ndaki menderesler yağ yağışıyla birlikte görsel şölen oluşturdu. Dron ile görüntülenen menderesler, damarları andıran kıvrımları ile dikkat çekti.

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Tokat'ın Başçiftlik ilçesi ile Ordu'nun Aybastı ilçeleri sınırında yer alan Perşembe Yaylası'nda doğanın "kılcal damarları" gibi kıvrılan menderesler, yaz aylarında olduğu kadar kış mevsiminde de göz kamaştıran güzellikleriyle görsel şölen sunuyor. Yılın büyük bölümünde yeşil bitki örtüsü ile dikkat çeken yayladaki menderesler, her mevsim etkileyici manzaralar oluşturuyor. Yaz aylarında yeşilin tüm tonlarıyla renklenen menderesler, kışın da bembeyaz kar örtüsünün arasından süzülen eşsiz görüntüleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Dağların arasından kıvrılarak geçen menderesler, havadan dron ile görüntülendi.

"MENDERESLERİ DAĞIN TEPESİNE ÇIKARAK FOTOĞRAFLIYORDUK"
Yaylanın her mevsim farklı görüldüğünü söyleyen doğa fotoğrafçısı Nazif Karakoç, "Burası Tokat'ın Başçiftlik ilçesi ile Ordu'nun sınır noktası. Tokat'ın Başçiftlik ilçesine 15 dakikalık bir yer. Tokat'la Ordu arasında birbirlerine sınır olan konumdadır. Burası dünyaca ünlü menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylasıdır. Turistlerin yaz döneminde geldiği bir bölgedir. Yıllardır fotoğrafçılık yapıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 'İstikbal göklerdedir' diye boşuna söylememiş. Menderesleri dağların tepesine çıkarak fotoğraflıyorduk. Dronlar yeni çıkınca gördük ki gerçekten de istikbal göklerdeymiş. Dronla kış ayrı yaz ayrı manzaralar çıkıyor. Şu anda da çok fazla su var ve dronla güzel görüntüler çıktı" dedi.
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