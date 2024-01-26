Tokat’ta kar altındaki mendereslerde mest eden görüntüler | Video
Tokat ile Ordu’nun sınırında yer alan Perşembe Yaylası’ndaki menderesler yağ yağışıyla birlikte görsel şölen oluşturdu. Dron ile görüntülenen menderesler, damarları andıran kıvrımları ile dikkat çekti.
"MENDERESLERİ DAĞIN TEPESİNE ÇIKARAK FOTOĞRAFLIYORDUK"
Yaylanın her mevsim farklı görüldüğünü söyleyen doğa fotoğrafçısı Nazif Karakoç, "Burası Tokat'ın Başçiftlik ilçesi ile Ordu'nun sınır noktası. Tokat'ın Başçiftlik ilçesine 15 dakikalık bir yer. Tokat'la Ordu arasında birbirlerine sınır olan konumdadır. Burası dünyaca ünlü menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylasıdır. Turistlerin yaz döneminde geldiği bir bölgedir. Yıllardır fotoğrafçılık yapıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 'İstikbal göklerdedir' diye boşuna söylememiş. Menderesleri dağların tepesine çıkarak fotoğraflıyorduk. Dronlar yeni çıkınca gördük ki gerçekten de istikbal göklerdeymiş. Dronla kış ayrı yaz ayrı manzaralar çıkıyor. Şu anda da çok fazla su var ve dronla güzel görüntüler çıktı" dedi.
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