Trabzon’da derenin taşma anı kamerada!

Saat 15.00 sırlarında başlayan şiddetli sağanak Trabzon'un Araklı, Arsin ve Sürmene ilçesinde etkisini gösterdi. Şiddetli yağışlardan kaynaklı yollar ve sokaklar göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Arsin ilçesi Santa yolunda ise dere taştı. Derenin taşma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean görüntülendi.