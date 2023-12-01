Video Yaşam Trabzon'da fabrika yangını! | Video
Trabzon'da fabrika yangını! | Video

Trabzon'da fabrika yangını! | Video

01.12.2023 | 14:31

Trabzon'da fabrika yangını, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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