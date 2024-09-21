Trabzon'da heyelan anı cep telefonu kamerasında 21.09.2024 | 13:24 Trabzon'da dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Arsin, Yomra, Araklı ve Sürmene ilçelerinin iç kesimlerindeki bir çok mahalle yolu heyelan ve seller nedeniyle ulaşıma kapanırken, Arsin ilçesinin Güneyce mahallesi de bu yerleşim yerleri arasında yer alıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Mahalle yolu heyelan nedeniyle dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanırken, mahalleye içme suyu ve elektrik verilemiyor. Mahalledeki bir ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltılırken, 20'ye yakın hanedeki vatandaşlar yollarının açılmasını bekliyor.



Mahalle sakinlerinden Tayfun Şahin (31) dün yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında büyük bir korku yaşadıklarını ve mahalle yollarının ulaşıma kapandığını söyledi. Şahin, yöredeki heyelanların hala devam ettiğini toprak kaymaları nedeniyle bir çok fındık arazisinin yok olduğunu ifade ederek yetkililerden mahalle yollarının açılmasını istedi. Elektriklerinin ve içme sularının kesildiğini belirten Şahin, bu zamana kadar bu çapta büyük bir afet yaşamadıklarını hatırlattı.