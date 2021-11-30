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OTOMATİK OYNAT
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Trafik polisinden yürek ısıtan hareket | Video 30.11.2021 | 15:40
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Ambarlı Limanı'nda yük gemisinin iskeleye çarpma anı kamerada | Video 30.11.2021 | 15:13
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Aksaray'da kum fırtınası kara yolunu ulaşıma kapattı 30.11.2021 | 14:24
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Tekirdağ'da şemsiyeler uçtu, mermer taşları yerinden oynadı | Video 30.11.2021 | 14:09
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İzmir’de trafik polisinden yürekleri ısıtan hareket. Dörteylül İlkokulu önünde görev yapan trafik polisi, yoğun rüzgar nedeniyle yürümekte zorlanan bir öğrencinin yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu. Polis memuru, minik öğrenciyi kucağına aldı ve okula güvenli şekilde girmesini sağladı
İstanbul'da can kayıplarına yol açan lodos fırtınası sabah saatlerinde İzmir'de de etkisini gösterdi. Rüzgarın ve yağmurun hızını arttırdığı o anlarda, Bayındır ilçesinde bulunan Dörteylül İlkokulu önünde görev yapan trafik polisi, yoğun rüzgar nedeniyle yürümekte zorlanan bir öğrencinin yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu. Polis memuru, minik öğrenciyi kucağına aldı ve okula güvenli şekilde girmesini sağladı.