Trafik polisinden yürek ısıtan hareket | Video

İzmir’de trafik polisinden yürekleri ısıtan hareket. Dörteylül İlkokulu önünde görev yapan trafik polisi, yoğun rüzgar nedeniyle yürümekte zorlanan bir öğrencinin yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu. Polis memuru, minik öğrenciyi kucağına aldı ve okula güvenli şekilde girmesini sağladı

İstanbul'da can kayıplarına yol açan lodos fırtınası sabah saatlerinde İzmir'de de etkisini gösterdi. Rüzgarın ve yağmurun hızını arttırdığı o anlarda, Bayındır ilçesinde bulunan Dörteylül İlkokulu önünde görev yapan trafik polisi, yoğun rüzgar nedeniyle yürümekte zorlanan bir öğrencinin yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu. Polis memuru, minik öğrenciyi kucağına aldı ve okula güvenli şekilde girmesini sağladı.