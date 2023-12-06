Trafikte darp edilen eski futbolcu Oktay Derelioğlu o anları anlattı | Video

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu trafikte ilerledikleri sırada yol tartışması yaşadıkları grubun saldırısına uğradı. Oktay Derelioğlu darbedilirken polis iki kişiyi gözaltına aldı. Derelioğlu yapılan saldırıyı anlattı.