Tunceli’de şiddetli rüzgarın geride bıraktığı hasar böyle görüntülendi | Video
Tunceli’de şiddetli rüzgar nedeni ile bazı ağaçlar kırılırken, sebze bahçelerini kullanılamaz hale getirdi.
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