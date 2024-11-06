TÜPRAŞ'taki patlama anı güvenlik kamerasında | Video

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan TÜPRAŞ’ta Salı günü yaşanan patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hidrojen kompresöründe meydana gelen kaçak nedeniyle gerçekleştiği belirtilen patlama, Kocaeli genelinde geniş bir alanda hissedildi ve büyük bir sarsıntıya neden oldu. Özellikle Körfez ilçesinde birçok noktada korku yaratan patlamanın görüntüleri, olayın şiddetini gözler önüne serdi.