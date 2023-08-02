Video Yaşam Turistin odasından çıkanlar otel çalışanlarını şaşkına çevirdi | Video
Turistin odasından çıkanlar otel çalışanlarını şaşkına çevirdi | Video

Turistin odasından çıkanlar otel çalışanlarını şaşkına çevirdi | Video

02.08.2023 | 09:01

Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde konaklayan turistin odasından çıkan çok sayıda paketlenmiş kuruyemiş, şampuan, havlu, gazlı içecek oetl görevlilerini şoke etti.

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Sosyal medyaya düşen ve Antalya'da 5 yıldızlı her şey dahil otelde çekildiği iddia edilen görüntüler büyük dikkat çekti. Otelin odasına giren görevliler bir turistin havlular, şampuanlar, gazlı içecekler, paketli çay çeşitleri, kuruyemiş ve çeşitli yiyeceklere kadar birçok ürünü odasında biriktirdiğini gördü. Odadaki malzemeler cep telefonu kamerasına alınarak tespit edilirken görevliler, " Yok artık ya, havlulardan tut elmalardan. Birde havlu eksik diyoruz. İncirlere bakın incirler. Bunların hepsi şampuan, iki büyük torba incir kayısı böyle bir rezillik görmedim" diyerek tepkilerini dile getirdi. Kadın turistin ise sık sık 'restoran restoran' diye konuştuğu ve kendi dilince açıklama yapmaya çalıştığı görüldü.

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