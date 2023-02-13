Türkiye’nin konuştuğu görüntü: Deprem bölgesindeki kahramanın başından dumanlar yükseldi | Video
Deprem bölgesinde gece gündüz çalışan bir kahramanın, baretini çıkardığında başından yükselen dumanlar böyle görüntülendi…
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