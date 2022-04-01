Video Yaşam Ümraniye'de kar maskeli şahısların 60 bin liralık hırsızlığı kamerada | Video
Ümraniye'de kar maskeli şahısların 60 bin liralık hırsızlığı kamerada | Video

Ümraniye'de kar maskeli şahısların 60 bin liralık hırsızlığı kamerada | Video

01.04.2022 | 13:09

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Ümraniye'de organize sanayi sitesine panelvan minibüsleriyle gelen kar maskeli 5 hırsız, kilolarca ağırlıktaki demir plaka ve makine parçalarını dakikalar içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de Dudullu Organize Sanayi Sitesi içerisindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Sanayi sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinin önüne Fiat marka ticari panelvan otomobilleriyle gelen kar maskeli 5 hırsız, iş yeri önünde bulunan kilolarca ağırlığındaki piyasa değeri 60 bin lirayı bulan demir plakaları dakikalar içerisinde çalarak kayıplara karıştı.

Kilolarca ağırlıktaki demir plakaları elleriyle koymuş gibi bulan kar maskeli 5 hırsız demir plakaları kısa sürede otomobillerine yükleyerek sanayi sitesinden hızla uzaklaştı. Olay anı iş yeri önündeki güvenlik kameralarına anbean yansırken olayı fark eden iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kar maskeli 5 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY KAMERADA
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, panelvan araçlarıyla gelen kar maskeli hırsızlar sanayi sitesi içerisindeki iş yerinin önüne geliyor. İş yerinin önündeki palet üzerinde bulunan piyasa 60 bin liralık kilolarca ağırlığındaki demir makine parçalarını çalarak kayıplara karışıyor.

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