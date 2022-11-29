Video Yaşam Uşak’ta 11 ayda 96 uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video
Uşak’ta 11 ayda 96 uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video

Uşak’ta 11 ayda 96 uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video

29.11.2022 | 11:17

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Uşak’ta 2022 senesinde düzenlenen operasyonlarda 109 bin 272 adet Sentetik Ecza hap, 29 kilo gram Esrar, 7 kilo Metamfetamin, 2 bine yakın Ecstasy, 8 kilo Skunk, 700 kök Hint Keneviri, 300 gram Eroin, 150 gram Bonzai, 90 gram Kokain, 23 adet hassas teraziyle birlikte 38 bin TL’den fazla suçtan elde edilen para ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar kapsamında 96 uyuşturucu satıcısı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Türkiye'de uyuşturucu ticareti ve kullanımını azaltmak isteyen İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda hareket eden Uşak Valiliği ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022 senesinde de başarılı çalışmalarını sürdürdü. Uşak'ta uyuşturucu ticaretini düşürmek için çalışan ekipler 2022 senesinde 11 ayda 96 uyuşturucu satıcısını kıskıvrak yakalayarak tutuklanmasını sağlarken yüklü miktarda da uyuşturucunun başta gençler olmak üzere vatandaşları zehirlemesinin önüne geçti. Ekiplerin yapmış olduğu operasyonlarda son dönemlerde kullanımı artan metamfetaminden 7 kiloya yakın yakalarken 110 bine yakın da sentetik ecza hap ele geçirdi. Operasyonlarda toplamda 109 bin 272 sentetik ecza hap, 9 kilo gram Esrar, 7 kilo Metamfetamin, 2 bine yakın Ecstasy, 8 kilo Skunk, 700 kök Hint Keneviri, 300 gram Eroin, 150 gram Bonzai, 90 gram Kokain, 23 adet hassas teraziyle birlikte 38 bin TL'den fazla suçtan elde edilen para ele geçirildi.

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