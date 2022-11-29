Uşak’ta 11 ayda 96 uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video

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Uşak’ta 2022 senesinde düzenlenen operasyonlarda 109 bin 272 adet Sentetik Ecza hap, 29 kilo gram Esrar, 7 kilo Metamfetamin, 2 bine yakın Ecstasy, 8 kilo Skunk, 700 kök Hint Keneviri, 300 gram Eroin, 150 gram Bonzai, 90 gram Kokain, 23 adet hassas teraziyle birlikte 38 bin TL’den fazla suçtan elde edilen para ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar kapsamında 96 uyuşturucu satıcısı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.