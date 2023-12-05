Üsküdar'da İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi | Video
Üsküdar'da İETT otobüsü motor kısmından alev alarak bir anda yanmaya başladı. Yanan otobüse itfaiye ekipleri müdahale ederken otobüs kullanılamaz hale geldi.
Şoför Özen alevlere yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştıysa da başarılı olamadı.
Durumun fark edilmesi üzerine yolcular otobüsten tahliye edilirken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yanan otobüse su ve köpükle müdahale etti. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yanan otobüs olay yerine gelen vinçle kaldırılarak uzaklaştırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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