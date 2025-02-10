Video Yaşam Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, bir araç toprak altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu | Video
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, bir araç toprak altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu | Video

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, bir araç toprak altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu | Video

10.02.2025 | 15:26

Üsküdar’da bir istinat duvarı yola çöktü. O anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde bir otomobilin toprak altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü.

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Olay Kandilli-Göksu caddesi üzerinde meydana geldi. Bir süredir yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'da cadde üzerinde bulunan bir bahçenin istinat duvarı çöktü. Yol trafiğe kapandı. Şans eseri olayda kimse yaralanmadı. İstinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde istinat duvarının çökmeden hemen öncesin de bir otomobilin geçtiği görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken belediye ekipleri ise yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.
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