Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, bir araç toprak altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu | Video
Üsküdar’da bir istinat duvarı yola çöktü. O anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde bir otomobilin toprak altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü.
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