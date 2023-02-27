Üstüne asfalt parçası düştü, o anlar güvenlik kamerasında | Video
Amasya'da iş yerinin önünde duran şahsın üzerine akli dengesi yerinde olmayan şahsın attığı asfalt parçası düştü. Talihsiz adamın yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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