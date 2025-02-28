Usulsüz sağlık raporunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 28.02.2025 | 09:19 Adıyaman'da usulsüz sağlık raporu operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulundan usulsüz sağlık raporu alındığı ihbarı üzerine birkaç gün önce harekete geçmişti.Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu aralarında hastane yönetici ve personelinin de bulunduğu toplam 33 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 5 kişi sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.