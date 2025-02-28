Usulsüz sağlık raporunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Adıyaman'da usulsüz sağlık raporu operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu aralarında hastane yönetici ve personelinin de bulunduğu toplam 33 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 5 kişi sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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