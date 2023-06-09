Yağmurdan sonra açan çiçekler görsel şölen oluşturdu | Video
Bolu'nun tarih dolu ilçesi Mudurnu'da son yağışların ardından güneşi gören çiçekler, tarlalarda ve yol kenarlarında adeta renk cümbüşü oluşturdu.
Çiçek manzarasına hayran kalan vatandaşlardan İsmail Adıgüzel isimli vatandaş, "Uzun süre yağan yağmurların ardından güneşin açmasıyla birlikte bahar yüzünü gösterdi. Tarlalarda rengarenk çiçekler açtı. Yeni bir cıvıltı, sanki hayat yeniden başladı" dedi.
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