Yasadışı sanal bahis çetesine operasyon: 20 gözaltı | Video

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Başkentte yurt dışı kaynaklı siteler üzerinden kurdukları bağlantılar sayesinde yasadışı sanal bahis oynattığı tespit edilen 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
BAHİS İÇİN KULLANICI ADI VE ŞİFRE DAĞITTIKLARI ÖĞRENİLDİ
Zanlıların, bahis oynattığı oyuncuları kayıt etmek için kullanıcı adı ve şifre verdikleri, para akışını elden yaparak takip edilmesinin önüne geçmeye çalıştıkları ve organizasyonları 3 farklı grup halinde gerçekleştirdikleri öğrenildi.