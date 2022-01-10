Video Yaşam Yasak ırklar için Bursa'da önemli çalışma | Video
Yasak ırklar için Bursa'da önemli çalışma | Video

Yasak ırklar için Bursa'da önemli çalışma | Video

10.01.2022 | 10:51

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Yasaklı ırk köpeklerin gündeme gelmesiyle birlikte tüm belediyeler çalışmalarını hızlandırırken, Nilüfer Belediyesi de, 45 bin metrekarelik alanda sokak hayvanlarının barınması için kurulacak Doğal Yaşam Alanı'nda ihale aşamasına geldi.

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