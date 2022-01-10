Yasak ırklar için Bursa'da önemli çalışma | Video

Yasaklı ırk köpeklerin gündeme gelmesiyle birlikte tüm belediyeler çalışmalarını hızlandırırken, Nilüfer Belediyesi de, 45 bin metrekarelik alanda sokak hayvanlarının barınması için kurulacak Doğal Yaşam Alanı'nda ihale aşamasına geldi.