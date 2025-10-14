Yaşlı adam, üzerine koşan domuzdan son anda böyle kurtuldu | Video
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kaydedilen görüntülerde yaşlı bir adamın üzerine koşan domuzdan son anda kurtuldu. Yolun ortasında koşturan domuz amatör kamera görüntülerine yansıdı.
Olayın ardından domuzun peşinden bir köpeğin koştuğu anlar da kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada ilgi toplarken, köy sakinleri hayvanların zaman zaman köy yollarına inebildiğini belirtti. Sürücülerin ve yayaların bu tür ani durumlara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
