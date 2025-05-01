Video Yaşam Yavru kedi, esnaf ve polis sayesinde ölümden döndü | Video
Yavru kedi, esnaf ve polis sayesinde ölümden döndü | Video

Yavru kedi, esnaf ve polis sayesinde ölümden döndü | Video

01.05.2025 | 12:28

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde duyarlı bir esnafın dikkati ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle bir yavru kedi ölümden döndü. Olay, Yeni Mahalle Akseven Sokak üzerinde meydana geldi.

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Motor kısmından gelen kedi sesini duyan esnaf Mustafa İleri, hemen harekete geçti. Önce çevrede aracın sahibini arayan İleri, bulamayınca aracın ön camına "Motorda Kedi var" notunu bıraktı. Ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kedinin araç motor kısmında olduğunu tahmin ettiğini söyleyen İleri ; " Sabah işyerime geldiğimde kedi sesi duydum. Etrafımda araştırdığımda işyerimin önünde bulunan aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini fark ettim,daha sonra polisi aradım ve sağ olsunlar geldiler ve kediyi çıkarttılar" dedi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, vakit kaybetmeden otomobilin kaputunu açarak minik kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Ekiplerin titiz çalışmasıyla kurtarılan yavru kedi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra çevredeki esnafların beslemesiyle doğal ortamına bırakıldı.
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