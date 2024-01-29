Yaya geçidinden yürüyerek karşıya geçmek isteyen güvercine otomobil böyle çarptı | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına yürüyerek geçmeye çalışan güvercine otomobil çarptı. Bir taksici ise trafiği yavaşlatarak savrulan güvercini yoldan aldı. Güvercinin telef olduğu öğrenilirken, ilginç kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
İLGİNÇ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, meydana gelen ilginç kaza taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yürüyerek yolun karşısına geçmeye çalışan güvercine otomobilin çarptığı anlar yer alıyor. Ayrıca savrulan güvercinin bir halk otobüsünün altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.
"GÜVERCİNİN YOLDAN KARŞIYA GEÇECEĞİ KİMSENİN AKLINA GELMEZ"
Güvenlik kamerasını izledikten sonra şaşırdığını söyleyen taksici İbrahim Keskin, "Sohbet ediyorduk. O esnada yolda güvercinin can çekiştiğini gördük. Bizde en başta ne olduğunu anlayamadık, yanına koştuk. Hayvanın yaralandığını fark ettik. Bir araç çarpmış. Tabii, güvercinin yoldan karşıya geçeceği kimsenin aklına gelmez. İzmit Belediyesi'nin hayvanlarla ilgili birimine haber verdik. Onlar da geldiler ve güvercine müdahale ettiler. Amacımız bir cana dokunmaktı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Çarpan arkadaş da muhtemelen fark etmemiştir. Güvercin görüş alanının dışında kalıyor" dedi.
"BİR YAYA GİBİ KARŞIDAN KARŞIYA GEÇİYOR"
İlk defa böyle bir olaya şahit oluğunu söyleyen Keskin, "Kamera kayıtlarını inceledikten sonra durumu gördük. 'Ne oldu? Güvercinin başına ne geldi?' diye düşündük. Hayvan bir yaya gibi karşıdan karşıya geçiyor. Bizde çok şaşırdık" diye konuştu.
O anlara şahit olan Burhan Çağlar ise "Normalde kuşlar yolun karşısına uçarak geçerken, bu güvercin yürüyerek geçiyormuş. Arkadaş onu yoldan aldı, akabinde İzmit Belediyesi'ni aradı. Onlar da sağ olsun geldiler. Hemen alıp götürdüler. Zannediyorum kanadında bir sıkıntı var, uçamıyordu" ifadelerini kullandı.
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