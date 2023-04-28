Yemin törenine giden aile kaza yaptı: 4 yaralı | Video 28.04.2023 | 09:28 Sivas’a yemin törenine giden ailenin içinde bulunduğu araç virajı alamayarak bariyerlere çarptı, kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri Karayolu Kovalı kavşağında meydana geldi. Aksaray'dan Sivas'a yemin törenine gelen ailenin bulunduğu Ü.Y. idaresindeki panelvan araç, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.