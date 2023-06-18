YKS'de ikinci oturum heyecanı | Video
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15 itibarıyla başladı. 160 sorunun sorulacağı Alan Yeterlilik Testi 180 dakika sürecek. Yabancı Dil Testi ise, saat 15.45'te başlayacak. 80 soru sorulacak testte süre, 80 dakika olacak. İstanbul Teknik Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde sınavın bitmesini bekleyen veliler en az çocukları kadar heyecanlıydı.
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