Video Yaşam Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1'i uzman çavuş 3 gözaltı | Video
Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1'i uzman çavuş 3 gözaltı | Video

Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1'i uzman çavuş 3 gözaltı | Video

01.04.2022 | 16:18

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Bolu'da narkotik ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 1 kilo bonzai ile yakalanan 1’i uzman çavuş 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiğini tespit ettiği otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Otobüste ve yolcular üzerinde yapılan aramalarda sırt çantasına gizlenmiş 1 kilo bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili uzman çavuş F.S. (22), inşaat işçisi S.A. (37) ve tekstilci Murat T. (30) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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