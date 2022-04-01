Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1'i uzman çavuş 3 gözaltı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Bolu'da narkotik ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 1 kilo bonzai ile yakalanan 1’i uzman çavuş 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Otobüste ve yolcular üzerinde yapılan aramalarda sırt çantasına gizlenmiş 1 kilo bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili uzman çavuş F.S. (22), inşaat işçisi S.A. (37) ve tekstilci Murat T. (30) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.