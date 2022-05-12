Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarptı, yerden kalkıp yoluna devam etti! O anlar kamerada | Video
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Kocaeli'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen kadın, yerden kalkıp yoluna devam etti. O anlar araç kamerasına yansıdı.
Kaza anı ise aynı güzergahta bulunan bir başka araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, S.Ş.'nin hızla karşıya geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarpması yer alıyor. Aynı zamanda görüntülerde, S.Ş.'nin çarpmanın şiddetiyle yere düştüğü, daha sonra kalkıp yürümeye devam ettiği görüldü.
Olayı gören vatandaş Şaban Yıldız, "Otobüsten indik. Genç kız yolun karşısına geçmeye çalışırken bir araba çarpıp gitti. Kız hemen kalktı ama oturttuk. Sonrasında da ambulansı çağırdık, gelip aldılar" dedi.