Yunan botu kaçak göçmenlere saldırı! Türk Sahil Güvenlik ekipleri böyle yetişti...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca batırılmaya çalışılan lastik bottaki yaklaşık 30 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Botun batırılmaya çalışıldığı o anlar ise Türk balıkçılar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.