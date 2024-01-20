Video Haber Şanlıurfa ve Adana'da 37 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
Şanlıurfa ve Adana'da 37 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Şanlıurfa ve Adana'da 37 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

20.01.2024 | 09:34

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 'Kalkan 8' operasyonu açıklaması: Şanlıurfa ve Adana?da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-8' operasyonlarında 37 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

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