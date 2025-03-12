Zeytinburnu'nda komşu terörüne maruz kalan adam yaşadıklarını anlattı | Video
Zeytinburnu’nda davalık olduğu üst komşusunun oğlu tarafından evinin güvenlik kamerası kırılan ve evinin kapısı zarar gören Servet Dağıeşen, yaşadıklarını anlattı.
"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"
Yaşadığı anları anlatan Servet Dağıeşen, "Olayın kısaca sebebi halı silkelemesinden ötürü belediyeye şikayet ettiğim için zabıta ekipleri, ilk olarak adresine gelip kendini uyardığından dolayı şahsıma karşı husumet beslemiş ve gece gündüz halı silkelemiş, bu sebepten savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.
"EN SONUNDA BURAYA 9 MİLİMETRELİK FİŞEK BIRAKARAK, SU SAYACIMA ZARAR VERMİŞ"
Kapısının önüne fişek bırakıldığını söyleyen Dağıeşen, "Hakkında ceza davaları açılmış, buna sinirlenerek oğlunu kışkırtıp üzerime saldı.
Merdivenlerden beyzbol sopasıyla gelip defalarca güvenlik kameramı darp etmiş, parçalayıp, yere dökmüş, bıçakla kapıyı çizmiş, ben evde olsam beni öldürebilirdi. En sonunda buraya 9 milimetrelik fişek bırakarak, su sayacıma zarar vermiş, buradaki kabloları keserek olay yerinden ayrılmıştır" şeklinde konuştu.
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