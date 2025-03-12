Video Yaşam Zeytinburnu'nda komşu terörüne maruz kalan adam yaşadıklarını anlattı | Video
Zeytinburnu'nda komşu terörüne maruz kalan adam yaşadıklarını anlattı | Video

Zeytinburnu'nda komşu terörüne maruz kalan adam yaşadıklarını anlattı | Video

12.03.2025 | 10:08

Zeytinburnu’nda davalık olduğu üst komşusunun oğlu tarafından evinin güvenlik kamerası kırılan ve evinin kapısı zarar gören Servet Dağıeşen, yaşadıklarını anlattı.

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Olay, 4 Mart 2025 tarihinde Zeytinburnu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emlakçı Servet Dağıeşen (44) ile üst komşusu Zeynep A. (71), halı silkeleme meselesi yüzünden adliyelik oldular. Duruşma görüldüğü sırada Zeynep A.'nın oğlu Bülent A. (49), Dağıeşen'nin evinin önündeki güvenlik kamerasını kırıp bıçakla kapıyı çizdi. Bülent A., daha sonra kapıya mermi bıraktı. Eve döndüğünde durumu gören Dağıeşen, Bakırköy Cumhuriyet Başsavlığı'na suç duyurusunda bulundu.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"
Yaşadığı anları anlatan Servet Dağıeşen, "Olayın kısaca sebebi halı silkelemesinden ötürü belediyeye şikayet ettiğim için zabıta ekipleri, ilk olarak adresine gelip kendini uyardığından dolayı şahsıma karşı husumet beslemiş ve gece gündüz halı silkelemiş, bu sebepten savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

"EN SONUNDA BURAYA 9 MİLİMETRELİK FİŞEK BIRAKARAK, SU SAYACIMA ZARAR VERMİŞ"
Kapısının önüne fişek bırakıldığını söyleyen Dağıeşen, "Hakkında ceza davaları açılmış, buna sinirlenerek oğlunu kışkırtıp üzerime saldı.

Merdivenlerden beyzbol sopasıyla gelip defalarca güvenlik kameramı darp etmiş, parçalayıp, yere dökmüş, bıçakla kapıyı çizmiş, ben evde olsam beni öldürebilirdi. En sonunda buraya 9 milimetrelik fişek bırakarak, su sayacıma zarar vermiş, buradaki kabloları keserek olay yerinden ayrılmıştır" şeklinde konuştu.
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