Zonguldak Kilimli'de trenin çarptığı demans hastası kadının öldüğü kaza kamerada(

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde demans hastası Şükran Bayhan’ın (89), kömür yüklü treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin trenin kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntülere, kadının dengesini kaybedip raylara düştüğü, trenin üzerinden geçtiği anlar ve makinist ile tren şefinin çarpma öncesi ve sonrası yaşadığı panik anları yansıdı.