ABD Başkanı Trump'tan son dakika flaş Türkiye açıklaması: "Erdoğan ile çok iyi anlaşıyorum, Türkiye çok iyi bir NATO üyesi"
ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptığı açıklamada "Erdoğan ile çok iyi anlaşıyorum, Türkiye çok iyi bir NATO üyesi" dedi.
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