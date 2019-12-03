Başkan Erdoğan'dan Londra'da 4'lü Suriye zirvesi sonrası ilk açıklama: Gayet iyi geçti
Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu 4’lü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Tarihi zirve, yaklaşık 1 saat sürdü. Zirve çıkışı çok kısa bir açıklama yapan Erdoğan, “Zirve gayet iyi geçti” dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:37
Başkan Erdoğan Buckingham'a geldi 03.12.2019 | 20:58
00:44
03:57
Başkan Erdoğan, Başbakanlık'a böyle giriş yaptı 03.12.2019 | 18:30
08:40
Trump- Macron görüşmesine bu soru damga vurdu 03.12.2019 | 18:27
00:32
ABD Başkanı Trump: "Türkiye çok yardımcı oldu, daha iyisini yapamazdı" 03.12.2019 | 15:19
01:21
01:02
03:46
07:29
Atina teröristlerle neden masaya oturdu 02.12.2019 | 19:19
01:12
İngiltere'de terör sevicilerden Türk öğrenciye alçak saldırı! 02.12.2019 | 15:54
04:36
Depremzede kadın yardım dağıtan Türk subayına sarılıp ağladı 02.12.2019 | 16:21
01:59
14 yaşındayken cinsel istismara uğrayan genç kadın o DEAŞ'lı ile yüzleşti! 02.12.2019 | 15:25
01:42
İran yeni silahı Jask'i tanıttı 02.12.2019 | 14:41
01:09
00:52
New Orleans'ta silahlı saldırı: 10 yaralı 01.12.2019 | 18:07
03:12
Irak Meclisi Başbakan'ın istifasını kabul etti 01.12.2019 | 15:21
03:51
Tel Abyad’da patlama: 7 yaralı 30.11.2019 | 18:14
00:47
Londra Köprüsü'nde silah sesleri 29.11.2019 | 18:01
01:15
İngiltere'de saldırı alarmı! 29.11.2019 | 17:33
01:12
Irak Başbakanı Abdulmehdi istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı 29.11.2019 | 16:35