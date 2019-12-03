Başkan Erdoğan'dan Londra'da 4'lü Suriye zirvesi sonrası ilk açıklama: Gayet iyi geçti

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu 4’lü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Tarihi zirve, yaklaşık 1 saat sürdü. Zirve çıkışı çok kısa bir açıklama yapan Erdoğan, “Zirve gayet iyi geçti” dedi.