Esed rejiminin pazar yerine düzenlediği hava saldırısında çok sayıda sivil hayatını kaybetti!
Esed rejiminin İdlib'de pazar yerlerine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 11 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazlası yaralandı!
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