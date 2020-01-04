İran'daki Kasım Süleymani öfkesi gazete manşetlerine yansıdı!

İran gazetelerinin çoğu 'İntikam' manşetleriyle çıktı. Olayı bir 'terör saldırısı' olarak nitelendiren gazeteler, Kasım Süleymani için 'İslam'ın Büyük Komutanı, 'Yaşayan Şehit' ve 'Süper Kahraman' gibi sıfatlar kullandı.