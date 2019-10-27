Norveç'te PKK'lı hainlerin saldırdığı aile A Haber'e konuştu!

Barış Pınarı Harekatı ile yolun sonuna gelen terör örgütlerinin destekçileri ve teröristler, çaresizliklerini Batı ülkelerindeki gurbetçi vatandaşlara ve ailelere saldırarak gösteriyor. Norveç'te terör örgütü PKK'nın destekçilerinin saldırdığı aile ilk kez konuştu. Küçük bebekleriyle beraber PKK'lıların saldırısı uğrayan aile olayın nasıl gerçekleştiğini anlatırken Norveç polisinin ise olayları izlemekle yetindiğini belirtti.