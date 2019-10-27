Norveç'te PKK'lı hainlerin saldırdığı aile A Haber'e konuştu!
Barış Pınarı Harekatı ile yolun sonuna gelen terör örgütlerinin destekçileri ve teröristler, çaresizliklerini Batı ülkelerindeki gurbetçi vatandaşlara ve ailelere saldırarak gösteriyor. Norveç'te terör örgütü PKK'nın destekçilerinin saldırdığı aile ilk kez konuştu. Küçük bebekleriyle beraber PKK'lıların saldırısı uğrayan aile olayın nasıl gerçekleştiğini anlatırken Norveç polisinin ise olayları izlemekle yetindiğini belirtti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:43
Norveç'te PKK'lı hainlerin saldırdığı aile A Haber'e konuştu! 27.10.2019 | 13:40
01:04
Kuzey Makedonya'da 'Türkiye ile Dayanışma Mitingi' 27.10.2019 | 09:29
00:53
PKK yandaşları Volkswagen binasına saldırdı 26.10.2019 | 20:42
01:59
ABD'de yangın! 2 bin kişi tahliye edildi 26.10.2019 | 10:06
01:17
Telabyad’ta bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı 25.10.2019 | 18:19
02:15
Motosiklete el koymak isteyen polislere saldırdılar 25.10.2019 | 17:39
01:45
California alevlere teslim oldu 25.10.2019 | 17:36
01:52
Şili'de eylemciler polisle çatıştı 25.10.2019 | 17:29
02:12
PKK'ya katılan İngiliz mahkemesi sonuçlandı 25.10.2019 | 15:40
02:16
Kadın yolcuyu korumak isterken otobüs sürücüsünden dayak yedi 25.10.2019 | 14:26
00:59
Cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi gözaltına alındı 25.10.2019 | 12:17
01:37
Soğutuculu TIR dorsesinde ölüme yolculuk 25.10.2019 | 11:15
02:25
Rusya’dan kritik Suriye açıklaması: 300 Rus askeri polisi Suriye'de 25.10.2019 | 10:26
00:29
Lağım çukuruna düşen çocuğu annesi saniyeler içinde kurtardı 25.10.2019 | 09:55
02:50
Teröriste 'devlet adamı' muamelesi! 24.10.2019 | 22:45
02:36
İspanya’da diktatör Franco’nun mezarı nakledildi 24.10.2019 | 19:07
01:27
1 yaşındaki bebek ölümden döndü 24.10.2019 | 11:29
00:44
Rusya'da kaza yapan araçlar yayaları ezip geçti 24.10.2019 | 10:51
00:19
Sirkte gösteri yapan ayı, terbiyecisine saldırdı 24.10.2019 | 10:13
11:34
Trump: "Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılması emrini verdim" 23.10.2019 | 19:32