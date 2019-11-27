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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. bölüm full izle! EDHO son bölüm tek parça izle

27.11.2019 | 01:42

ATV'de salı akşamları saat 20.00'de izleyicileri milyonları ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu akşam ortalık iyice karıştı. Heyecanlı sahnelerin yer aldığı bölümde Tufan, masanın baş düşmanı Altan ile yaptığı anlaşmayla oğlunun canını kurtarırken kendi canını tehlikeye atıyor. Masaya ihanet etmenin bedelinin ölüm olduğunu bilen Tufan, açığa çıkmamak için Sınırsızlardan yardım istiyor. Heyecan dolu sahneleriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. bölüm tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tufan, masanın baş düşmanı Altan ile yaptığı anlaşma ile oğlunun canını kurtarırken kendi canını tehlikeye atmıştır.

TEFO GÖZLERİNİ AÇACAK MI?
Depo baskını esnasında, hem vurulmasına hem de silahların çalınmasına sebep olan haini ele verebilecek tek isim Tefo'nun gözlerini açması an meselesidir.

TUFAN, SINIRSIZLARDAN YARDIM İSTİYOR
Masaya ihanet etmenin bedelinin ölüm olduğunu bilen Tufan, açığa çıkmamak için Sınırsızlardan yardım ister. Gitgide düşmanın avcunun içine düşen Tufan'ın, Sınırsızlarla yapacağı anlaşma bununla sınırlı kalmayacaktır.

SEVDA'NIN PLANLARI ORTAYA ÇIKIYOR
Hızır ile savaş halindeki Altan'ı, bu mücadelesinde maddi olarak destekleyen Sevda'nın planları ise ortaya çıkmıştır.

SEVDA'NIN YAPACAĞI YENİ HAMLE HERKESİ PİŞMAN EDECEK
Hızır'ın son kez konuşup, akıbetiyle ilgili bir karar almak için Sevda'yı eve getirmesi Çakırbeyli kadınlarında şok etkisi yaratacaktır. Evlerinden elini kolunu sallayarak çıkmasını istemedikleri Sevda'ya, Hızır'dan önce bir şey yapmamak için zor duran ev ahalisi, ondan bir an önce kurtulmadıkları için çok pişman olacaklardır.

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