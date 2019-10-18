Hercai 17. son bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 17. son bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Hercai yeni bölüm fragmanıyla izleyenleri epey heyecanlandırdı. Hayranlarının ilgiyle ve merakla izlediği dizinin yeni bölümünde neler olacak? Hercai 17. son bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz. "Bana hep böyle sıkı sarıl ki; aramıza hiçbir şey giremesin..."Geçmişin pişmanlığıyla kalplerinde oluşan yaraları beraber iyileştirmeye başlayan Reyyan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen aralarındaki bağı güçlendirmek ve sevdalarını herkese kabul ettirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam eder. Bu uğurda Miran, babaannesinin uzun zaman önce Reyyan'a yapmış olduğu hatayı telafi etmesi için harekete geçer. Başka bir düşmanın var olduğunu, yaşananlarda Şadoğlu ailesinin hiçbir suçunun olmadığını kanıtlamaya çalışan Hazar diğer yandan Miran'ın geçmişle ilgili bildiklerinin gerçek olmadığını ispatlamak için eski bir tanıdıkla konuşmaya karar verir. Geçmişte yaşananların tanığı olan bu kişi acaba masumiyetini kanıtlamak için Hazar Şadoğlu'na istediği yardım elini uzatacak mıdır?
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