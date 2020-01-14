Web TV Sağlık Bu araştırma kanserde metastası önleyecek! Kanserde metastasa son verecek araştırma...

Bu araştırma kanserde metastası önleyecek! Kanserde metastasa son verecek araştırma...

14.01.2020 | 15:28

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Nurhan Özlü, araştırmalar neticesinde kanser hastalarının korkulu rüyası olan metastasa sebep olan 2 proteinin tespit edildiğini açıkladı!

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