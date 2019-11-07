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Dikkat bu mantarlara sakın el sürmeyin! Zehirli ıspanaktan sonra zehirli mantar alarmı...

07.11.2019 | 15:52

Zehirli ıspanak olaylarındaki zehirlenmelerin ardından uzmanlardan zehirli mantar uyarısı geldi! Muğla'da yediği mantardan zehirlenen kadının çoklu organ yetmezliğinden vefat etmesinin ardından aynı mantardan yiyen oğlu ise yoğun bakımda tedavi görüyor. Mantar zehirlenmesi olayının ardından MSKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Allı, vatandaşları bu konuda uyararak "İnsanların zehirli mantarları ayırt etmesi çok zor. Ülkemizde 2 bin 500 civarında mantar var. Bunlardan 100'ü zehirli, 10'u da öldürücüdür. Eğer mantarı tanımıyorsanız doğada bunlara rastlamanız mümkün. Muğla'da "çintar" diğer bölgelerimizde "merkit", "kanlıca" ismiyle bilinen mantar şu sıralar bol miktarda toplanıyor ve satılıyor. Fakat siz mantarları tanımıyorsanız ikinci kez yeme şansınız ortadan kalkabilir. Mantar zehirlenmesinin olduğu bölgeye giderek mantarları topladık. Çintar diye başka bir mantarı toplayıp kaynatarak suyunu içmişler ve zehirlenmişler. Bu nedenle mantarları çok iyi tanımak gerek." dedi.

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