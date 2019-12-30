Ertesi gün hapı nasıl kullanılır ve ne kadar etkilidir? Ertesi gün hapı ne kadar süre sonra alınır? İşte tüm bilgiler
Ertesi gün hapı yüksek miktarda hormon içeren bir ilaçtır ve plansız hamilelik ihtimalini azaltmak için kullanılır. Ertesi gün hapı, cinsel ilişkiden sonra ilk 24 saat içinde kullanıldığı takdirde yüzde yüze yakın oranda gebeliği önlemektedir. Peki, ertesi gün hapı ne zaman ve nasıl kullanılmalıdır? İşte bu hapın alınması için tavsiye edilen süre ve ne kadar etkilidir sorusunun yanıtı...
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