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Genç kalmak mümkün mü? Gençlik iksiri besinler hangileri? İşte Dr. Ender Saraç'tan genç kalmanın mucizevi yolları...

31.10.2019 | 10:17

Yaşlanmamak mümkün mü? Sağlıklı yaşam için hangi besinleri tüketmeliyiz? Sağlıklı yaşlanmak mümkün mü? Dr. Ender Saraç. atv'de yayınlanan Kahvaltı Haberleri programında; genç yaşmak için yapılması gerekenleri tek tek anlattı. İşte Dr. Ender Saraç'tan gençlik iksiri besinler ve genç yaşamanın sırları...

İŞTE DR.ENDER SARAÇ'TAN GENÇ YAŞAMANIN SIRLARI:

"ARTIK ÖLEMEYECEKSİNİZ"

Kahvaltı Haberleri canlı yayınında Dr.Ender Saraç'tan çarpıcı açıklamalar;

"Çok dramik bir şey ama artık hemen ölemeyeceksiniz, artık hemen ölemiyoruz"

"Çünkü artık ortalama yaşam kadınlarda 83,5, erkeklerde 78 yıl"

"Bir çok kişi ölmek istesede kötü beslenme ve kendine iyi bakmadığı için ölemeyecek"

"Kanser, kalp, alzheimer, obezite olup hastanelere gideceğiz ama hemen ölemeyeceğiz"

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