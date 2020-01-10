Web TV Yaşam Adıyaman’da köpek dehşeti...8 köpeğin saldırdığı genç kızın vücudu parçalandı

Adıyaman’da köpek dehşeti...8 köpeğin saldırdığı genç kızın vücudu parçalandı

10.01.2020 | 15:45

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 8 köpeğin saldırdığı genç kız dehşeti yaşadı. Köpekler aynı gün içerisinde başka bir kadına da saldırdı. Olay, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı beldesinde meydana geldi. Elif İçaçan (16) isimli genç kız öğle saatlerinde babaannesine gitmek için evden çıktı. Evden çıktıktan birkaç dakika sonra yan komşusu Elmas T.’nin beslediği köpeklerden 8’i birden genç kıza saldırdı. Köpeklerin saldırısından kurtulmak için kaçmaya çalışan genç kız başarılı olamadı. Genç kızı olayı gören başka bir kadın kurtarabildi. Yaşanan feci olayın ardından genç kızın babası Erhan İçaçan özel otomobil ile kızını Gölbaşı Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kız ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavisi süren genç kızın vücudunun yüzde 80’inde köpek saldırısından dolayı yaralanma olduğu öğrenildi. Genç kızın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, İçaçan ailesi olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Genç kıza saldıran köpekler, daha sonra aynı gün olay yerinden geçen Döndü Temel isimli kadına da saldırdı. Köpeklerin insanlara ve hayvanlara saldırdığını belirten baba Erhan İçaçan, “Kızıma 3 ayrı yerde 8 tane köpek saldırıyor. Orada benim abimin gelini balkondan bağırıp çağırınca, köpekler oradan ayrılıp 10-15 dakika sonra Döndü ablamıza saldırıyorlar. Aynı saatler içerisinde oluyor bu olay ve bu birinci ya da ikinci saldırıları da değil. Ben savcılığa da suç duyurusunda bulunacağım. Ben çocuğumun iyileşmesini bekliyorum" dedi. Dehşeti yaşayan Elif İçaçan, “Evden biraz uzaklaştım, baktım etrafımı çevirdi köpekler. Sonra baktım saldırmaya başladılar. Yerde filan sürüklediler. Sonra bizim komşumuz bağırıp hoşt deyince gittiler. Kapıyı açtım, kabanım hep yırtıktı. Ekranı patlamıştı telefonumun. Sadece babamın numarasını bulup arayabildim. Bizim komşumuz var Elmas abla onun köpekleri” şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Engelli vatandaş otobüse alınmadı, vatandaş otobüsün önünde cesaretle hakkını aradı 01:14
Engelli vatandaş otobüse alınmadı, vatandaş otobüsün önünde cesaretle hakkını aradı 10.01.2020 | 16:19
Avukat Cemre Parmaksız'ın hayatını kaybettiği trafik kazası, otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 00:30
Avukat Cemre Parmaksız'ın hayatını kaybettiği trafik kazası, otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 10.01.2020 | 16:03
Adıyaman’da köpek dehşeti...8 köpeğin saldırdığı genç kızın vücudu parçalandı 03:41
Adıyaman’da köpek dehşeti...8 köpeğin saldırdığı genç kızın vücudu parçalandı 10.01.2020 | 15:45
Kadıköy'de yılbaşı gecesi taciz iddiası; şüpheli yakalandı 02:45
Kadıköy'de yılbaşı gecesi taciz iddiası; şüpheli yakalandı 10.01.2020 | 14:32
Beşiktaş'ta iş makinesi üst geçide çarptı 00:51
Beşiktaş'ta iş makinesi üst geçide çarptı 10.01.2020 | 14:35
52 yıl sonra kardeşlerine kavuştu 03:19
52 yıl sonra kardeşlerine kavuştu 10.01.2020 | 14:41
Pendik’te geri dönüşüm fabrikasında yangın! 01:00
Pendik’te geri dönüşüm fabrikasında yangın! 10.01.2020 | 12:18
Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza! 01:22
Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza! 10.01.2020 | 12:10
Tem otoyolunda kaza! Trafik durma noktasına geldi 02:29
Tem otoyolunda kaza! Trafik durma noktasına geldi 10.01.2020 | 11:37
Bulduğu çantadaki 5 bin 500 lirayı harcayan kişi yakalandı 00:50
Bulduğu çantadaki 5 bin 500 lirayı harcayan kişi yakalandı 10.01.2020 | 11:23
Tanker ve trol teknesinin çarpışmasında yaralananlar hastaneye kaldırıldı 02:05
Tanker ve trol teknesinin çarpışmasında yaralananlar hastaneye kaldırıldı 10.01.2020 | 11:16
Hac kuraları çekildi! Kimi sevinçten kimi hüzünden ağladı 01:47
Hac kuraları çekildi! Kimi sevinçten kimi hüzünden ağladı 10.01.2020 | 10:51
Başakşehir'de Yangın! 01:51
Başakşehir'de Yangın! 10.01.2020 | 10:32
Anı olsun diye çektiği videodaki gibi yaşamını yitirdi 04:28
Anı olsun diye çektiği videodaki gibi yaşamını yitirdi 10.01.2020 | 09:40
Ankara'da sokak ortasında vahşet! Olay yerinde hayatını kaybetti 02:23
Ankara'da sokak ortasında vahşet! Olay yerinde hayatını kaybetti 10.01.2020 | 09:45
Online alışverişte 'stokta yok' oyunu! 02:09
Online alışverişte 'stokta yok' oyunu! 10.01.2020 | 10:03
Kilyos açıklarında balıkçı teknesi ve tanker çarpıştı! İşte ilk görüntüler! 01:23
Kilyos açıklarında balıkçı teknesi ve tanker çarpıştı! İşte ilk görüntüler! 10.01.2020 | 09:56
Karadeniz'de gemi kazası! Balıkçı teknesiyle tanker çarpıştı 05:41
Karadeniz'de gemi kazası! Balıkçı teknesiyle tanker çarpıştı 10.01.2020 | 09:29
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 10.01.2020 01:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (10.01.2020) 10.01.2020 | 08:48
Din Kültürü öğretmeninden anlamlı proje 06:29
Din Kültürü öğretmeninden anlamlı proje 09.01.2020 | 18:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN